Bundesliga heute: Bremen - BVB LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Das Bundesliga-Spiel zwischen SV Werder Bremen und Borussia Dortmund am heutigen Samstagabend verspricht eine hochspannende Begegnung zu werden. Borussia Dortmund hat eine beeindruckende Bilanz gegen Werder Bremen, mit nur einer Niederlage in den letzten elf Bundesliga-Gastspielen und insgesamt 48 Siegen. Die Dortmunder haben zudem eine beeindruckende Trefferserie gegen Bremen vorzuweisen, in jedem ihrer letzten 23 Bundesliga-Spiele gegen Werder Bremen trafen sie ins Schwarze. Die Dortmunder, die aktuell auf dem dritten Platz der Rückrunden-Tabelle liegen, haben in den ersten fünf Bundesliga-Gastspielen des Jahres 2024 nur ein Gegentor kassiert und konnten bereits viermal ohne Gegentor bleiben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Borussia Dortmunds starke Defensive und Werder Bremens Trefferserie

Die Dortmunder Defensive hat sich in der Rückrunde als besonders stark erwiesen, mit nur fünf kassierten Gegentoren, weniger als alle anderen Teams außer Bayer 04 Leverkusen. Zudem konnte Dortmund in den ersten fünf Bundesliga-Gastspielen des Jahres 2024 bereits genauso viele Weiße Westen bewahren wie im gesamten Jahr 2023. Auf der anderen Seite hat Werder Bremen in jedem der letzten elf Bundesliga-Spiele getroffen, die längste aktuelle Trefferserie der Liga. Trotz dieser beeindruckenden Offensivleistung hat Bremen jedoch sechs der letzten sieben BL-Topspiele verloren.

Schlüsselspieler auf beiden Seiten

Julian Brandt, gebürtiger Bremer und Spieler von Borussia Dortmund, hat in 20 Pflichtspielen gegen Bremen bereits sieben Tore erzielt. Trotz einer kürzlichen Durststrecke ohne direkte Torbeteiligung in vier Spielen, könnte er gegen seinen Heimatverein wieder zur Höchstform auflaufen. Niclas Füllkrug, ehemaliger Bremer und nun bei Dortmund, hat in seinen ersten 22 Bundesliga-Spielen für den BVB beeindruckende 19 direkte Torbeteiligungen gesammelt. Für Bremen könnte Skelly Lavero, der bereits das achte Jokertor in dieser Bundesliga-Saison erzielte, eine entscheidende Rolle spielen. Donyell Malen, der nach einer Gelbsperre wieder spielberechtigt ist und bereits einen neuen persönlichen Rekord mit seinem 10. Tor in dieser Bundesliga-Saison aufgestellt hat, könnte ebenfalls eine Schlüsselrolle für Dortmund spielen.

Wird SV Werder Bremen gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

1. Liga heute: Wo wird SVW gegen BVB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: SV Werder Bremen gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Werder Bremen gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

{ "placeholderType": "MREC" }

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

-----