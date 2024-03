Bundesliga heute: Darmstadt - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Eine interessante Begegnung verspricht das heutige Bundesligaspiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem FC Augsburg zu werden. Das Spiel findet am 24.03.02 (Samstag) um 15.30 Uhr statt. Die bisherige Bilanz spricht für den SV Darmstadt, der gegen den FC Augsburg einen Punkteschnitt von 1,4 aufweist. Allerdings wurden die beiden Siege gegen den FCA auswärts gefeiert, während es zu Hause nur ein Unentschieden und eine Niederlage gab. Der FC Augsburg kann sich auf die starken Leistungen von Ermedin Demirovic verlassen, der in dieser Saison bereits 19 direkte Torbeteiligungen (12 Tore, 7 Vorlagen) aufweisen kann.

Die aktuelle Form der Mannschaften

Der SV Darmstadt 98 befindet sich in einer schwierigen Phase. Mit 13 Punkten nach 23 Spielen spielt der Verein seine zweitschwächste Bundesligasaison. Zuletzt blieben die Lilien mit dem 1:1 bei Werder Bremen im 16. Bundesligaspiel in Folge ohne Sieg. Der letzte Sieg gelang am 7. Oktober 2023 beim 2:1-Auswärtssieg gegen den kommenden Gegner FC Augsburg. Auf der anderen Seite feierte der FC Augsburg seine letzten drei Bundesligasiege allesamt an einem Sonntag. Der FCA ist seit einem 3:2-Sieg gegen Wolfsburg Ende Oktober und zehn BL-Spielen an Samstagen sieglos.