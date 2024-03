Bundesliga heute: FC Bayern - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Bayerns Rückrunden-Schwäche und Mainz' Negativrekord

Offensive Stärke gegen Defensive Schwäche

Trotz ihrer aktuellen Schwierigkeiten, stellt der FC Bayern München mit 65 Toren die beste Offensive dieser Bundesliga-Saison. Im Gegensatz dazu hat der 1. FSV Mainz 05 mit 19 Toren die zweitschwächste Offensive nach dem 1. FC Köln. Mainz hat in keinem seiner letzten 14 Bundesliga-Spiele mehr als ein Tor erzielt. Zudem kassierte Mainz bereits elf Gegentore per Kopf, mehr als jedes andere Team in der Liga. Bayern hingegen erzielte bereits 13 Kopfballtore, ebenfalls mehr als jedes andere Team. In den Zweikämpfen hat Mainz mit 48.3% die niedrigste Quote der Liga, während Bayern mit 51.4% nur von RB Leipzig überboten wird. Jamal Musiala von Bayern war in jedem seiner letzten drei Bundesliga-Spiele an einem Tor direkt beteiligt. Jonathan Burkardt von Mainz erzielte zwei Tore in seinen letzten drei Bundesliga-Spielen, so viele wie in seinen 24 Spielen zuvor zusammen. Gegen kein anderes Team sammelte er so viele direkte Torbeteiligungen wie gegen den FC Bayern.