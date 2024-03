Bundesliga: Kein Bayern-Titel? "Gar kein Drama" laut Rummenigge

Ein frühes Aus im DFB-Pokal und zehn Punkte Rückstand auf den Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen : Dem FC Bayern München droht eine Horror-Saison ohne einen einzigen Titel. Einzig in der Champions League wahren die Münchener nach dem 3:0-Sieg gegen Lazio Rom (Hinspiel, 0:1) ihre Titelchancen.

FC Bayern: Eine Ausnahme nach „elf Jahren Dauererfolg“?

Aus Sicht des langjährigen Bayern-Bosses sei es allerdings „gar kein Drama“, sollte die Werkself am Ende triumphieren.

„Man muss manchmal mit Niederlagen trotzdem mit Würde und Stil umgehen und sagen, dann ist es halt mal so nach elf Jahren, dass du es im zwölften Jahr nicht geschafft hast. Dann musst du wieder daran arbeiten, dass es in den nächsten Jahren wieder besser wird und die, die in diesem Jahr jubeln, im nächsten Jahr wieder etwas weniger jubeln“, meinte Rummenigge.