Champions League: "Es ist hier kein kompletter Scherbenhaufen": Müller mahnt nach Schicksalssieg

Müller: Sieg trotzdem „keine Erlösung“

„Es ist eine perfekte Nacht für uns, es war ein wichtiges Spiel, ein wichtiger Moment in unserer Saison. Wir haben mit Energie gespielt, es war eine Top-Performance“, sagte Kane bei Prime Video . „Nicht nur der Trainer, sondern auch wir Spieler, haben die Verantwortung, alles in jedem Wettbewerb zu geben. Natürlich wussten wir, dass wir uns verbessern können und auch müssen. Ich bin sehr stolz auf die Jungs.“

Nach schweren Wochen zeigte der FC Bayern mal wieder sein gewohntes Gesicht, besonders Thomas Müller zeigte sich sehr erleichtert. Die Bayern-Ikone machte deutlich, dass trotz der ausbleibenden Ergebnisse zuletzt nicht alles in Schutt und Asche liege. „Wir waren die ganze Zeit zusammen, wir haben nur nicht so gut Fußball gespielt. Ich habe immer davon gesprochen, es ist hier kein kompletter Scherbenhaufen, wir haben halt auf dem Fußballplatz Probleme.“

Trotz des Sieges und des Weiterkommens sei das Spiel „keine Erlösung“ gewesen. Das Team habe dennoch einen ganz wichtigen Schritt getan. „Wir freuen uns, wir wissen, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben. Wir wissen auch, dass Lazio nicht in der besten Phase ist. Trotzdem musst du so ein Spiel erstmal umbiegen.“

Neuer zieht mit Casillas gleich

Eberl spricht Tuchel Vertrauen aus

Der zum Saisonende scheidende Trainer Tuchel, dem Sportvorstand Max Eberl vor dem Anpfiff auch im Falle eines Ausscheidens das Vertrauen ausgesprochen hatte , veränderte seine Startelf im Vergleich zum 2:2 in Freiburg auf zwei Positionen. Leroy Sané kehrte nach Patellasehnen- und Leistenproblemen in die erste Elf zurück. In der Abwehr ersetzte Matthijs de Ligt den gesperrten Dayot Upamecano.

Immobile Chance rüttelt Bayern wach

Müller scheitert am Pfosten

In der zweiten Halbzeit waren die Münchner vor allem auf Kontrolle bedacht und scheuten das letzte Risiko. Weil Lazio bald offener agieren musste, ergaben sich dennoch Möglichkeiten. Nach der Auswechslung des am rechten Knie verletzten Immobile nutzte Kane eine davon auf Sanes Zuspiel zur Entscheidung. Der auffällige Müller (71.) traf noch den Pfosten, ehe er begleitet von lautem Applaus ausgewechselt wurde.

Auf wen die Bayern in der nächsten Runde treffen entscheidet sich im Rahmen der Viertelfinal-Auslosung am 15. März (12.00 Uhr) in Nyon. Ein möglicher Gegner ist Tuchels Ex-Klub Paris Saint-Germain. Die Hinspiele steigen am 9./10. April, die Rückspiele am 16./17. April.