BVB-Sportdirektor Kehl ist von einem Thema "genervt"

Warum kann diese Leistung nicht abgerufen werden? „Das ist ein Prozess“, stellte Kehl klar und kommt auf die verpasste Meisterschaft in der Vorsaison zu sprechen. „Die hat schon reingehauen und ein paar Wochen gekostet. Diese Chance hängt uns nach.“ Zudem habe man mit Jude Bellingham „erneut den wichtigsten Spieler verloren“. Dies solle jedoch keine Ausrede sein. „Wir hatten in vielen Spielen nicht die Form. Das hat unterschiedliche Gründe und daran arbeiten wir.“

BVB-Boss Kehl stellt klar: „Keiner redet die Situation schön“

Ex-BVB-Stürmer Heiko Herrlich attestiert Trainer Edin Terzic einen „guten Job“, dennoch „werden die angesprochenen Dinge nicht umgesetzt“. Es fehle „die absolute Überzeugung, wenn Spiele am Kippen sind“. In den Spitzenspielen der bisherigen Bundesligasaison steht für den BVB nur ein Punkt zu Buche (1:1 bei Bayer Leverkusen), SPORT1-Experte Stefan Effenberg sieht die Borussia insbesondere in diesen Spielen in der Pflicht.