Der FC Bayern steht in der Rückrunden-Tabelle nur auf Rang sechs - hinter dem FC Augsburg

Ein Punkt hinter dem ungeschlagenen Spitzenreiter Bayer Leverkusen , dazu noch das bessere Torverhältnis. Die Hinrunde des FC Bayern war, abgesehen vom 1:5 in Frankfurt und dem peinlichen Pokal-Aus in Saarbrücken (1:2), durchaus zufriedenstellend.

In der Winterpause jedoch folgte ein Bruch. Denn nach zehn Spielen in der Rückrunde haben die Bayern bereits vier Pleiten auf dem Konto. Damit stehen sie schon jetzt bei fünf Pleiten - so viele wie in der gesamten letzten Saison, die ebenfalls unter ihrem Anspruch verlief.