DFL terminiert die Spieltage 31 bis 34 in der Bundesliga

Die DFL hat die letzten drei Spieltage der Saison festgelegt. Dabei kann der momentane Tabellenführer Bayer Leverkusen am 34. Spieltag am 18. Mai im Heimspiel gegen den FC Augsburg die mögliche Meisterschaft feiern.

Im Duell um die Champions-League-Plätze empfängt Borussia Dortmund am letzten Spieltag Darmstadt 98 und RB Leipzig bekommt es auswärts mit Eintracht Frankfurt zu tun. Beide Teams kämpfen am 31. Spieltag an einem Samstag (27. April, 15.30 Uhr) im direkten Duell um die Champions-League-Plätze.