Eberl zur Trainersuche: "Es wird keinen Schnellschuss geben"

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl will sich bei der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Thomas Tuchel nicht unter Druck setzen lassen. „Natürlich haben wir den Wunsch, dass der neue Trainer so schnell wie möglich feststeht, aber es muss schon auch passen, es wird keinen Schnellschuss geben“, sagte er am Rande des Bundesliga-Heimspiels gegen den FSV Mainz 05 bei Sky.