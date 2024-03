Wer wird neuer Bayern-Trainer? Max Eberl nimmt Stellung

Es gehe darum, die Prioritäten abzuarbeiten, und zwar so zügig wie möglich. „Aber parallel dazu – und ich werde nicht müde, das zu sagen – haben wir auch noch eine Saison mit Thomas zu Ende zu spielen. Dementsprechend habe ich ja schon öfter von einem Spagat gesprochen und den müssen wir gerade machen.“

Gab es bereits Gespräche mit Alonso?

Damit wollte sich Sky-Experte Erik Meijer jedoch nicht zufriedengeben. „Ich habe ja auch ein bisschen ein Leverkusener Herz, und da gibt es einen Trainer, der ist ja auch ganz gut. Ist so ein Trainer 25 Millionen wert?“ fragte der Niederländer nach und spielte auf Xabi Alonso an, der in jüngerer Vergangenheit immer wieder als potentieller Nachfolger von Tuchel gehandelt wurde.