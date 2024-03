Entscheidung bei Gregor Kobel gefallen: So geht es für den BVB-Torhüter weiter

Gregor Kobel wird wie ursprünglich geplant zur Schweizer Nationalmannschaft reisen. Daran ändert auch der kurzfristige Ausfall des Torhüters von Borussia Dortmund im Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (3:1) nichts.

Wie der Schweizer Fußball-Verband bekannt gab, nominierte Nationaltrainer Murat Yakin mit David von Ballmoos trotzdem noch einen vierten Torhüter nach. Die Nati trifft in der Länderspielpause in zwei Testspielen am 23. und 26. März auf Dänemark und Irland.