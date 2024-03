Nächster Rückschlag für Gregor Kobel beim BVB - Überraschung um Hummels

Borussia Dortmund muss im Duell mit Eintracht Frankfurt am Sonntag auf Gregor Kobel verzichten. Nach Informationen von SPORT1 fällt der Torhüter einmal mehr kurzfristig aus. Sky berichtete zuerst.

Für das Heimspiel gegen die Eintracht ( 17.30 Uhr im LIVETICKER ) rückt Marcel Lotka als zusätzlicher Keeper ins Team, zwischen den Pfosten wird wie zuletzt Alexander Meyer stehen. Außerdem rückt Mats Hummels für Niklas Süle in die Startelf.

Dortmund: Meyer - Maatsen, Schlotterbeck, Hummels, Wolf - Can, Brandt, Reus, Adeyemi - Malen, Füllkrug

Die Nummer zwei des BVB musste in den vergangenen Wochen schon mehrfach ran. In der Bundesliga absolvierte er vier der letzten sechs Spiele, Kobel musste wegen muskulären Problemen mehrfach passen. Gegen PSV Eindhoven hatte er unter der Woche in der Champions League aber auf dem Platz gestanden.