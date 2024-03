"Es ging ums nackte Überleben" - Darmstadt-Keeper kämpft mit den Tränen

“Für uns ist das heute ein Schlag in die Fresse“

Bereits nach 29 Minuten hatte das Team von Trainer Torsten Lieberknecht mit 0:5 hinten gelegen, nur zwei Teams in der Bundesliga-Geschichte hatten einen 0:5-Rückstand schneller kassiert. „Wir haben alles über den Haufen geworfen. Dann hört es sich blöd an, weil wir über Fußball reden, aber dann ging es auf dem Platz ums nackte Überleben“, verdeutlichte Schuhen.

Lieberknecht fand in seiner Halbzeitansprache deutliche Worte. „Ich habe der Mannschaft gesagt, dass wir das Spiel mit Stolz beenden sollten. Und uns klar sein muss, dass wir das Spiel in der ersten Halbzeit komplett verkackt haben“, erzählte der Kult-Coach im Nachgang.

Emotionale Botschaft der Lilien-Fans

So leere Gesichter habe er noch nie gesehen, die Aufmunterungsversuche der Fans „machen es für uns Sportler fast noch schlimmer. Selbst nach so einem Spiel und so einer Niederlage wurde uns extrem viel Respekt entgegengebracht. Und diesen Respekt hatten wir heute überhaupt nicht verdient. Ich hätte jegliche Art von Beschimpfungen verstanden, weil wir es heute nicht würdig waren, das Lilien-Trikot zu tragen. Ich hätte es am liebsten gehabt, wenn die mir (Darmstadts Fans; Anm. d. Red.) irgendwas gegen den Kopf schmeißen und mich beleidigen.“