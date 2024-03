FC Bayern: Darum wird Tel nicht verliehen

Es ist eine Personalie, die viele Bayern -Fans glücklich macht: Mathys Tel hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2029 verlängert . Der Liebling der Anhänger bleibt also ein Teil des Rekordmeisters.

Könnte der 18-Jährige jetzt in Ruhe verliehen werden, damit er bei einem anderen Verein noch mehr Spielzeit sammeln kann?

Eberl outet sich als Tel-Fan

Ein Modell, wie es bei Philipp Lahm oder David Alaba einst umgesetzt wurde, ist also denkbar, aber nicht sehr wahrscheinlich. Zumal sich Max Eberl eindeutig für die Entwicklung junger Talente beim FC Bayern ausgesprochen hat.

"Die Bosse glauben nicht mehr an Thomas"

"Die Bosse glauben nicht mehr an Thomas"

Neben Mathys Tel besprechen Bjarne Voigt und Stefan Kumberger auch die anderen Brennpunkt-Themen beim FC Bayern nach dem Einzug ins Viertelfinale der Champions League: Was brauchen echte Bayern-Spieler neben dem Platz? Welchen Fehler beging Thomas Tuchel nach dem Spiel in Freiburg? Wie laufen Interviews nach Bayern-Spielen genau ab? Und welche Chancen haben die Münchner in Bundesliga und Champions League?