FC Bayern: Kimmich kriegt die Kurve

Gegen Lazio Rom lief der 29-Jährige bereits zum dritten Mal in Folge als rechter Außenverteidiger auf. Was aufgrund Thomas Tuchels Ansage, er könne inzwischen rücksichtsloser seine Aufstellungen gestalten, wie eine Degradierung durch den Trainer wirkte, ist jetzt eine echte A-Lösung geworden.

„Ich bin mir nicht sicher, ob es Sinn macht, die Viererkette erneut umzubauen oder wir nicht die Kombinationen, die gut funktioniert haben, einfach mal so lassen. Ich weiß nicht, ob man die nächste personelle Veränderung auf der Rechtsverteidigerposition vornehmen sollte“, sagte Tuchel am Freitagmittag auf Nachfrage von SPORT1 .

Kimmich rechts - Bayern endlich defensiv stabil

Tuchel will auf Nummer sicher gehen – auch weil den gegen Lazio endlich zuverlässigen Abwehrverbund aus Raphael Guerreiro, Eric Dier, Matthijs de Ligt und eben Kimmich nicht sprengen will – schon gar nicht, nachdem man gegen die Römer zu null gespielt hat.

Verhältnis zwischen Kimmich und Tuchel wirkt verbessert

Der wiederum lobt seinen Schützling ebenfalls in höchsten Tönen – was in dieser Saison nicht immer so war. „Er hat herausragende Fähigkeiten und die zeigt er auch im Training auf extrem hohem Niveau. Ich habe die Hoffnung, dass es ihm hilft, über die Seite bisschen freier zu spielen – das hat er auch getan. Gegen Leipzig und Lazio war es sehr gut“, sagt Tuchel über Kimmich und verzeiht dem sogar seinen durchwachsenen Auftritt beim Auswärtsspiel in Freiburg.