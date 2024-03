FC Bayern: "Es ist extrem hart für ihn" - Tuchel spricht über Abwehr-Dilemma

Minjae Kim war in dieser Bundesliga -Saison lange die große Konstante in der Defensive des FC Bayern. Bis zu seiner Teilnahme mit Südkorea bei der Asienmeisterschaft hatte der Innenverteidiger nur am 13. Spieltag auf der Bank gesessen, sonst aber immer begonnen.

Kim nur noch zweite Wahl

Doch nun hat sich die Situation für den 27-Jährigen gedreht. Nach der Rückkehr von der Länderspielreise stand Kim zunächst noch zwei Mal in der Startelf, wurde nun aber aus dieser verdrängt. Auch gegen Mainz schaut Kim zunächst zu. Ihm wird zum Verhängnis, dass erstmals in dieser Saison vier Innenverteidiger fit sind.

In den vergangenen vier Partien kam er nur noch zu einem Einsatz von Beginn an. Stattdessen sind auch gegen Mainz Winter-Zugang Eric Dier und de Ligt erste Wahl. „Für Minjae ist es extrem hart gerade, weil er eigentlich verdient zu spielen und herausragend gut ist. So ist es aber manchmal. Eric und Matthijs haben in zwei schweren Heimspielen geliefert und bleiben jetzt mal drin“, erklärte Tuchel vor dem Mainz-Spiel bei Sky.