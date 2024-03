FC Bayern: Tuchel-Nachfolger? Demichelis reagiert mit klaren Worten

Jahrelang war Martín Demichelis Spieler des FC Bayern und arbeitete nach seiner aktiven Profikarriere zudem als Nachwuchstrainer in München. Kehrt er nun als Nachfolger von Thomas Tuchel zum FCB zurück ? Das wurde Demichelis nun von Journalisten gefragt.

„Ich war nie in Eile. Ich bin sehr glücklich bei River. Ich habe versucht, mich so gut wie möglich auf diese Chance vorzubereiten. Ich bin sehr konzentriert auf alles hier“, sagte Demichelis auf einer Pressekonferenz am Sonntag.