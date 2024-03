FC Bayern verkündet überraschende Diagnose - nach Sorgen um Harry Kane und Co.

Unmittelbar nach der Partie hatten sich Trainer Thomas Tuchel und Co. vor allem um Superstar Harry Kane und Youngster Aleksandar Pavlovic Sorgen gemacht. Beide waren ausgewechselt worden, können in der anstehenden Länderspielpause aber zu ihren jeweiligen Nationalmannschaften reisen.

Anders gestaltet sich die Situation etwas überraschend bei Raphael Guerreiro. Der portugiesische Nationalspieler zog sich einen „kleinen Muskelfaserriss“ im vorderen, linken Oberschenkel zu und muss in München bleiben, um an seinem Comeback zu arbeiten.

So fällt die Diagnose bei Kane aus

Superstar Harry Kane verletzte sich am Sprunggelenk, teilte der Verein weiter mit. Nähere Angaben machten die Bayern nicht - ließen aber wissen, dass der Stürmer in enger Absprache von den Teamärzten der englischen Nationalmannschaft behandelt werde. Die Three Lions treffen in zwei Testspielen auf Brasilien und Belgien.