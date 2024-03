Fehlt Neuer gegen den BVB? Bayern-Torwarttrainer gibt Update

Manuel Neuer muss aufgrund eines Muskelfaserrisses im linken Oberschenkel auf die anstehenden Testspiele der deutschen Nationalmannschaft verzichten. Es deutet sich zudem an, dass der Keeper des FC Bayern München auch das Topspiel gegen den BVB in der Bundesliga verpassen wird.

„Gegen Dortmund kann es natürlich sehr, sehr eng werden“, teilte Michael Rechner, der Torwarttrainer des Rekordmeisters, am Freitag bei Sky mit. „Aktuell gehe ich davon aus, dass es wahrscheinlich nicht reichen wird für Dortmund.“ Das Spiel in der Allianz Arena findet am kommenden Freitag (30. März) statt.