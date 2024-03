Hoeneß mit deutlicher Bayern-Kritik: "Gefällt mir nicht"

Hoeneß: „Jeder einzelne muss sich hinterfragen“

Allerdings kritisierte Hoeneß die Abwehrreihe des FC Bayern. „Das Defensivverhalten der gesamten Mannschaft gefällt mir nach wie vor nicht“, meinte der 72-Jährige und forderte: „Jeder einzelne Spieler muss sich hinterfragen, ob er Zweikämpfe so bestreitet, wie es notwendig ist. Das sind individuelle Nachlässigkeiten, die unbedingt abzustellen sind.“

Nach 26 Spieltagen in der Bundesliga haben die Münchener 31 Gegentore kassiert, davon zwei beim Sieg am Samstag beim Tabellenletzten SV Darmstadt 98 (5:2) . Laut Hoeneß viel zu viele.

Musiala? „Ein Vergnügen, ihm zuzusehen“

Besonders Youngster Jamal Musiala imponierte dem Ehrenpräsidenten zuletzt mit seinen Leistungen auf dem Feld. „Er macht es sehr, sehr gut. Es ist ein Vergnügen, ihm zuzusehen, wie er den Ball am Fuß hält und auch unter Druck nicht unruhig wird“, lobte Hoeneß.

Der deutsche Nationalspieler präsentierte sich insbesondere an den vergangenen fünf Spieltagen in bestechender Form und war an neun Treffern direkt beteiligt.