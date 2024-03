Der beste Musiala, den Bayern je gesehen hat?

In Darmstadt lief die 64. Minute, als Jamal Musiala - nach einem schnell ausgeführten Einwurf von Thomas Müller - zu einem seiner gefürchteten Tempo-Dribblings ansetzte. Wie ein junges Reh hüpfte er durch die Darmstädter Abwehrreihe, ließ alle Verteidiger stehen und setzte schließlich zum Torschuss an.

Obwohl der Ball nicht perfekt getroffen war, rutschte er durch die Beine von Lilien-Keeper Marcel Schuhen und somit auch ins Tor. Es war Musialas zweiter Treffer an diesem Nachmittag, an dem der FC Bayern die Darmstädter mit 5:2 vom Platz fegte - und „Bambi“ hatte seinem Spitznamen mal wieder alle Ehre gemacht.

Musiala? „Da geht mal kurz das Licht aus“

Stichwort Automatismen: Es ist nicht lange her, dass Musialas Entscheidungsfindung kritisiert wurde, so auch von Tuchel.

Musiala mit Ligabestwert

Das hat sich geändert - und nicht nur Tuchel sieht das so. Auch die Statistiken beweisen es: Der Offensiv-Mann steht nach der Darmstadt-Gala bei 16 Scorerpunkten in der laufenden Bundesliga-Saison. Davon stammen neun aus den vergangenen fünf Partien - Ligabestwert.

Neuer schwärmt von Musiala

Der 21-Jährige hat sich beim deutschen Rekordmeister zum Unterschiedsspieler entwickelt, zumindest laut Manuel Neuer. „Jamal ist schwer zu stoppen, auch in der Box, selbst wenn die Darmstädter vielbeinig in der eigenen Box verteidigt haben“, betonte er nach der Partie bei Sky .

Musiala war in Darmstadt im fünften Bundesliga-Spiel in Folge an einem Tor direkt beteiligt – eingestellter persönlicher Rekord. Dabei verlief die aktuelle Saison nicht immer so erfolgreich wie aktuell der Fall - lange Zeit war Musiala auf Formsuche. Seit Tuchel Trainer in München ist, ist Musiala an 0,73 Treffern pro 90 Minuten direkt beteiligt. Zum Vergleich: Unter Julian Nagelsmann waren es noch 1,04.