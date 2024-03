Josip Stanisic: Zukunft nicht beim FC Bayern? Leverkusen-Star lässt aufhorchen

„Diesbezüglich habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht“, sagte Stanisic auf einer Pressekonferenz der Werkself. „Die Saison ist noch lang, wir sind in allen drei Wettbewerben dabei, darauf liegt der Fokus. Danach kommt die EM. Was darüber hinaus passiert, steht jetzt noch in den Sternen.“