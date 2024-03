Transfermarkt: Stanisic-Zukunft? Berater klärt auf

Stanisic hat sich in Leverkusen etabliert

In Leverkusen hat sich der kroatische Nationalspieler nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Startelf etabliert und neun der vergangenen zehn Bundesliga-Spiele über die volle Distanz absolviert. Insgesamt absolvierte er im Team von Xabi Alonso bereits 1.600 Pflichtspielminuten in 24 Einsätzen (16 in der Startelf) - und damit bereits 600 Minuten mehr als im Vorjahr bei den Bayern.