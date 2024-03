Keine Wertschätzung? Bayern-Star führt irren Vergleich an

Mehr als neun Jahre spielte Eric Dier in seinem Heimatland England für Tottenham Hotspur, ehe er Anfang Januar auf Leihbasis zum FC Bayern München wechselte. Im Interview mit der englischen Zeitung The Times sprach der 30-Jährige, der inzwischen per Klausel fest an die Münchner gebunden wurde, über die fehlende Wertschätzung in seiner Heimat.

Er betonte mit einem kuriosen Vergleich: „Es ist wie mit dem Stuhl in Ihrem Wohnzimmer, den Sie seit neuneinhalb Jahren haben und den Sie nicht wertschätzen.“

Der Verteidiger fuhr fort: „Ich würde nicht sagen, dass die Wahrnehmung von mir positiv ist in England. Aber ich bemitleide mich nicht im Geringsten. Ich weiß, was ich getan habe. Ich weiß, was ich nicht getan habe. Niemand ist mir kritischer als ich selbst.“

Mehr Wertschätzung im Ausland

Besonders wohl fühlt sich der gebürtige Engländer in Portugal. Dier zog im Alter von sechs Jahren nach Lissabon. Zwischen 2003 und 2014 spielte er mit einer eineinhalbjährigen Unterbrechung bei Sporting Lissabon.

Der englische Nationalspieler erklärte: „Ich hatte immer das Gefühl, dass ich in Portugal mehr wertgeschätzt werde als in England. Vielleicht spricht man nicht mit dem Respekt über mich, den ich im Hinblick auf das, was ich in meiner Karriere geleistet habe, verdient habe.“

Aber auch in Deutschland freut sich der Engländer über die ihm entgegengebrachte Anerkennung: „Es ist komisch, dass ich diese Wertschätzung im Ausland eher erhalte als zu Hause. Ich spüre hier in Deutschland wirklich die Wertschätzung des Klubs für mich.“

Seit seiner Ankunft in München ist der Engländer direkt zu einer wichtigen Stütze geworden - zu seiner eigenen Überraschung.

Dier überrascht sich selbst

„Im November hätte ich nie gedacht, dass ich einmal in dieser Position sein würde“, sagte er. „In den sechs Monaten bei Tottenham habe ich jeden Tag hart trainiert und mich fit gehalten. Aber man sieht das Licht am Ende des Tunnels nicht. Es sieht völlig dunkel aus. Dieses blinde Vertrauen zu haben und einfach fit zu bleiben, gesund zu bleiben, professionell zu bleiben - darauf bin ich am meisten stolz.“

Dabei macht er keinen Hehl daraus, dass er vor allem von Mitspielern wie Manuel Neuer oder Thomas Müller profitiert, die ihn mit offenen Armen empfingen. „Ich habe nie jemanden gesehen, der sich so wohl in seiner Haut fühlt wie Thomas. In der Umkleidekabine, nachdem wir im Hinspiel gegen Lazio verloren hatten, sagte Thomas: ‚Es steht 1:0 und jetzt müssen sie in die Allianz-Arena kommen‘. Thomas war so ruhig. Ich war noch nie in einer solchen Situation, in der diese Zuversicht herrschte. Einen wie ihn habe ich noch nie gesehen.“

Nun hat Dier ein klares Ziel: die EM im Sommer. „Wenn man bedenkt, für wen ich spiele, sollte das alles zu meinen Gunsten sein“, sagte er.

Was Dier bei Alli bedauert

Der Kontakt zu Nationaltrainer Gareth Southgate sei zwar eingeschlafen, allerdings war der Coach zuletzt Gast im Münchner Stadion. „Ich habe seit März letzten Jahres nicht mehr mit Gareth gesprochen. Aber ich würde nichts lieber tun, als wieder im Kader von England zu stehen. Natürlich möchte ich zur Europameisterschaft fahren.“

Während Dier eine Wende in seiner Karriere erlebt und wieder auf dem Weg nach oben ist, hat sein ehemaliger Mitspieler und Freund Dele Alli einen schlimmen Absturz erlebt.