Missbrauch, Drogen, Entzug: Schock-Beichte von Dele Alli! Sogar Prinz William reagiert

Aus dem Nichts stieg Dele Alli als damals 19-Jähriger in der Saison 2015/16 zum Ausnahmetalent des englischen Fußballs empor und verzückte die Premier League auch noch in den beiden darauffolgenden Spielzeiten mit seinem Können.

Doch mit seinem gewachsenen Status konnte der ehemalige englische Nationalspieler nicht umgehen, sodass er einen Leistungseinbruch erlebte und letztendlich in der Bedeutungslosigkeit verschwand - mögliche Gründe für den tiefen Fall erörterte sein Ex-Trainer José Mourinho einst in der Dokumentation „All or Nothing: Spurs“ bei Amazon Prime: Der Mittelfeldspieler sei „wie ein Party-Boy“ und „scheiße faul“.