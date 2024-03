Klose sieht DNA beim FC Bayern in Gefahr

Droht de r FC Bayern , seine Identität zu verlieren? Stürmer-Legende Miroslav Klose, selbst vier Jahre für die Münchner am Ball, sieht hierfür Anzeichen. „Früher haben sich die Gegner an Bayern orientiert und nicht umgekehrt“, stellt Klose im Interview mit ran klar und nennt die häufigen Trainerwechsel als einen entscheidenden Grund.

Ob Hansi Flick, Julian Nagelsmann oder der bald scheidende Thomas Tuchel, „jeder hat eine eigene Philosophie und setzt auf andere Spielertypen und sein System. Und da muss man aufpassen, dass der Klub seine DNA nicht verliert, weil das gefährlich ist.“ Zudem sei durch die lange Verletzung von Manuel Neuer und die kleiner werdende Rolle von Urgestein Thomas Müller in den „Führungsrollen irgendwann ein Vakuum“ entstanden.

„Wenn man elf Jahre hintereinander Meister wird, dann ist das normal, dass man irgendwo das Gefühl hat, dass viele Sachen von alleine gehen. Aber dafür hat Bayern nicht die Spieler“, schlägt Klose Alarm, nimmt aber ausdrücklich Müller sowie Josua Kimmich und Leon Goretzka in Schutz. „Meine Meinung ist, dass es in der Struktur, in der Zusammenstellung der Mannschaft nicht stimmt.“