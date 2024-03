Kohler empfiehlt Bayern deutschsprachigen Tuchel-Nachfolger

Nur wenn der neue Trainer das schaffe, "haben sie die Möglichkeit, große Titel zu gewinnen", so Kohler weiter: "Da die Bayern ja viele deutsche Nationalspieler haben, würde sich da ein deutschsprachiger Trainer anbieten."

Von einer Rückkehr von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist Kohler derweil nicht überzeugt. "Fakt ist, dass Nagelsmann in seinen knapp zwei Jahren nur einen Titel gewonnen hat. Die Anforderungen bleiben ja ähnlich. Das Führungspersonal wurde zwar gewechselt. Aber der Anspruch bleibt ja der gleiche", sagte der 58-Jährige.

In der laufenden Saison ist der "Zug Meisterschaft" für die Bayern, die am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Topspiel Kohlers ehemaligen Verein Borussia Dortmund empfangen, nach dessen Einschätzung bereits endgültig abgefahren. Zehn Punkte liegen zwischen Tabellenführer Bayer Leverkusen und den Münchnern. "Ich sehe einfach, dass die Leverkusener sehr stabil sind und an sich glauben", sagte Kohler.