Bundesliga: Streich? Köln-Trainer zieht Vergleich

Schultz: „Wir müssen Spiele gewinnen“

Der Nachfolger von Steffen Baumgart erinnerte an seinen Kollegen Christian Streich, der mit dem SC Freiburg nach dem Abstieg in der Saison 2014/15 den Weg in die zweite Liga angetreten hatte und erst in diesem Sommer nach über zwölf Jahren aufhört. „Auch Streich ging den Weg in die 2. Liga mit (...). Ich bin gespannt, ob das an einem Standort wie Köln auch so möglich wäre wie in Freiburg“, sagte Schultz.