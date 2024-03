Christian Streich dankt ab - die Reaktionen von Fußball-Deutschland sagen alles

Der bevorstehende Abschied von Christian Streich bewegt die Bundesliga. Mit dem 58-Jährigen verliert Fußball-Deutschland am Ende der Saison mehr als nur ein Trainer-Unikat - das machen die Reaktionen auf den Paukenschlag beim SC Freiburg deutlich.

Streich hatte am Montag offiziell verkündet, was sich zuvor schon angedeutet hatte: Nach 29 Jahren beim Sport-Club wird im Sommer Schluss sein. SPORT1 hat die Stimmen zu einer Entscheidung gesammelt, die kaum einen Fan kaltlassen dürfte.

Nationaltorhüter Oliver Baumann, für den Streich beim SC eine Art Ziehvater war: „Er hat mich mit erzogen, weil ich ihn ja schon seit der Jugend kenne. Ich bin ihm für alles extrem dankbar. Wie er Fußball spielen will, wie seine Haltung zum Fußball ist - so hat er mich auch groß gemacht. Das kann man nicht in Worte fassen, weil das sehr viel mehr ist. Er hat zu allen seinen Schützlingen ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Das wird immer bleiben. Auf der einen Seite bin ich traurig, auf der anderen Seite freut es mich für ihn, dass er die Zeit jetzt hat für was anderes, weil er das vermisst hat und ich weiß, wie viel Energie ihn so eine Saison kostet.“

Alonso reagiert auf Streich-Aus

Jochen Saier, Vorstand des SC Freiburg: „Wir waren in den vergangenen Wochen in einem intensiven, sehr vertrauensvollen und emotionalen Gedankenaustausch mit Christian - an dessen Ende eine Entscheidung steht, die wir bedauern, aber in vollem Maße respektieren und nachvollziehen können. So besonders wie die gemeinsame Entscheidungsfindung war, ist Christians Wirken in den vergangenen zwölfeinhalb Jahren als Cheftrainer und insgesamt fast drei Jahrzehnten Trainertätigkeit für unseren SC.“

Xabi Alonso, Trainer von Bayer Leverkusen: „29 Jahre in einem Klub sind eine unglaublich lange Zeit. Ich bin dankbar dafür, Christian Streich in einigen Spielen begegnet zu sein, jede dieser Begegnungen war von enormer gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Dass er sich jetzt entschieden hat, nach der Saison aufzuhören, ist sehr schade, aber gleichzeitig in diesem fordernden Job auch absolut verständlich. Für seine Zukunft und die gemeinsame Zeit mit der Familie wünsche ich Christian von Herzen alles Gute.“

Nils Petersen, ehemaliger Freiburg-Profi: „Ich sage danke und verneige mich ...“

Daniel Caligiuri, ehemaliger Freiburg-Profi: „Legende! Danke für alles.“

Streich eine „unglaubliche Persönlichkeit“

Patrick Helmes, Ex-Profi und Trainer: „Unglaubliche Persönlichkeit! Eindrucksvolle Entwicklung zusammen mit Ihrem Verein. Alles Gute für Ihre Zukunft.“

Christina Rann, SPORT1-Moderatorin: „Es erfordert Mut zu bleiben, es erfordert Mut zu gehen. Christian Streich beendet Ende der Saison seine Karriere beim SC Freiburg. Ein Typ der Bundesliga. Respekt.“

Bayer Leverkusen: „Wirklich, Christian Streich? Wir wünschen dir alles Gute für deine Zukunft und hoffen, dass man sich mal wieder sieht. Adieu!“

Borussia Mönchengladbach: „Hut ab vor dieser Karriere. Ein großer Trainer und Mensch! Alles Gute, Christian!“

Bundesliga-Vereine huldigen Streich

Werder Bremen: „Respekt für so eine Karriere! Toller Trainer, super Mensch!“

Union Berlin: „Ein großer Trainer und Mensch verlässt die Bundesliga-Bühne. Auch wir verneigen uns vor dieser Karriere: Alles Gute für die Zukunft, Christian!“

FC Augsburg: „Chapeau! Wir ziehen den Hut und wünschen alles Gute für die Zukunft!“