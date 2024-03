Löw adelt Streich: "Geschichte geschrieben"

Es sei für ihn im schnelllebigen Fußballgeschäft "wie ein kleines Wunder", dass Streich in seiner langen Ära als Cheftrainer im Breisgau derart erfolgreich war. "Ich würde ihn in der Kategorie Trainer, Persönlichkeit und Mensch ganz oben einordnen", schwärmte der Weltmeister-Trainer von 2014 weiter: "Es ist manchmal einfacher, mit dem FC Bayern oder anderen größeren Vereinen Titel zu gewinnen, als einen Klub wie Freiburg so zu entwickeln, wie er jetzt aufgestellt ist."