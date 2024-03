Machtkampf beim VfB Stuttgart: Präsidiumsmitglieder stellen Vertrauensfrage

In einer Mitteilung auf der Vereinshomepage kündigte der Klub an, dass die Mitgliederversammlung auf den 28. Juli vorgezogen wird. Brisant ist dabei das Thema, das dort von den Mitgliedern erörtert werden soll.

„Vizepräsident Rainer Adrion und Präsidiumsmitglied Christian Riethmüller werden auf dieser Mitgliederversammlung die Vertrauensfrage stellen“, heißt es in dem Statement.

VfB-Machtkampf geht weiter: Was wird aus Vogt?

Brisant: In der Stellungnahme, die auch vom Vorstand der AG unterschrieben wurde, fehlt der Name von Präsident Claus Vogt. Der Unternehmer war vor zwei Wochen als Aufsichtsratsvorsitzender abgewählt worden .

Danach gab es mehrere Stellungnahmen von den Beteiligten, in denen sie sich gegenseitig beschuldigten. Vogt hatte sogar mit rechtlichen Konsequenzen gedroht.

„Uns ist wichtig zu betonen, dass in dieser Gruppe keine Entscheidungen über den Kopf der Mitglieder oder an den offiziellen Gremien vorbei getroffen werden“, heißt es in dem Schreiben.