"Rechtlich fragwürdig!" Wirbel beim VfB Stuttgart - Giftpfeile im Machtkampf

Machtkampf beim VfB Stuttgart

In einer gemeinsamen Pressemitteilung stellen Vogt und der Vereinsbeirat den Wechsel an der Spitze in Frage. „Der Präsident unseres Vereins wurde am Dienstag in einer außerordentlichen Sitzung als Vorsitzender des Aufsichtsrates der VfB Stuttgart 1893 AG in rechtlich fragwürdiger Weise abgewählt – ob der gefasste Beschluss Bestand haben wird, gilt es notfalls zu klären. Aufgrund der enormen Tragweite und damit verbundenen Auswirkungen der Entscheidung sehen wir uns gegenüber unseren Mitgliedern verpflichtet, in gebotener Kürze Stellung zu nehmen.“