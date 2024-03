Machtkampf beim VfB: Vorstand ruft zu Geschlossenheit auf

Der Vorstand von Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat inmitten des internen Machtkampfs zu Ruhe und Geschlossenheit aufgerufen. Die aktuelle Situation auf vereinspolitischer Ebene sei „eine besondere Belastung auf praktisch allen Ebenen und kommt zur Unzeit“, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Stellungnahme. Das Gremium um den Vorsitzenden Alexander Wehrle wolle daher in einer „kompakten Arbeitsgruppe aktiv an der formalen Klärung bestehender Problemstellungen“ arbeiten.