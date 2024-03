Medien: Sane fällt in Freiburg aus

Bayern München muss am Freitagabend (20.30 Uhr) im Bundesliga-Auswärtsspiel beim SC Freiburg offenbar auf Leroy Sané verzichten. Der angeschlagene Nationalspieler fällt laut Sport Bild und Sky aus.

Es gebe allerdings Hoffnung für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Dienstag gegen Lazio Rom, hieß es. Den Platz von Sané soll Publikumsliebling Mathys Tel einnehmen, was viele Bayern-Fans freuen dürfte.