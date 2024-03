Meisterschaft futsch? Bayern kassiert Last-Minute-Schock in Freiburg

„Wir haben keine gute erste halbe Stunde gespielt, haben aber eine gute Reaktion gezeigt und uns am Ende um den Lohn gebracht“, sagte Tuchel bei DAZN. „Dass wir nicht gewinnen, liegt ganz alleine an einem Glücks-Tor nach einer Standardsituation, die wir wahrscheinlich auch besser verteidigen können.“

Musiala: „Wir wollen Meister werden“

Nach der Pause schoss Jamal Musiala die Bayern, die als erster Bundesligist die Marke von 2.000 Spielen erreichten, mit einem sagenhaften Solo in Führung (75.), doch dann kam Lucas Höler. Kurz vor Schluss (87.) schnappte er mit seinem Tor den Bayern einen sicherglaubten Sieg weg. Die Horrorbilanz von Max Eberl im Breisgau (1-4-9) setzt sich also fort.

„Wir sind Bayern München. Wir hassen es zu verlieren. Seit ich hier bei den Bayern bin, heißt es in meinem Kopf: Wir wollen gewinnen, wir hassen es zu verlieren. Es ist richtig nervig, wie es gerade läuft, für mich persönlich, aber auch für alle. Wir wollen Meister werden, wir wollen Titel holen. Wir müssen so positiv wie möglich bleiben und uns durchbeißen“, sagte Musiala bei DAZN:

Nach dem verpassten Erfolg wachsen auch mit Blick auf das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Dienstag gegen Lazio Rom (Hinspiel 0:1) die Zweifel an der schwächelnden Mannschaft des scheidenden Trainers Thomas Tuchel. Zwar verkürzte Bayern den Abstand auf Leverkusen vorübergehend auf sieben Punkte, doch die Werkself kann durch einen Sieg am Sonntag beim 1. FC Köln auf zehn Punkte ausbauen.