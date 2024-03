Nach Fan-Vorfällen: Darmstadt kündigt Aufarbeitung an

Nach den faninternen Auseinandersetzungen am Wochenende hat Bundesligist Darmstadt 98 eine Aufarbeitung angekündigt. „Wir arbeiten aktuell daran, die Gewalttäter zu ermitteln und werden diesen anschließend Stadionverbote aussprechen“, teilte der Tabellenletzte am Dienstag mit. Im Anschluss an die Niederlage gegen den FC Augsburg (0:6) war es zu gewalttätigen Vorfällen unter den Lilien-Fans gekommen.