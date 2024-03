Nachricht von Kane am frühen Morgen: Trippier von Bayern-Interesse geschockt

„Ich war in New York, bin um 5 Uhr morgens aufgewacht und habe die Nachricht gesehen: ‚Bayern München will dich verpflichten‘. Ich hätte mit 33 Jahren nie gedacht, dass Bayern München mich verpflichten will. Deshalb war es für mich ein größerer Schock als für alle anderen“, erklärte Tripper in The Times seine Gefühlslage nach der Kane-SMS.