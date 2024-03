Tuchel verrät: Kein Kontakt mit Nagelsmann rund um Goretzka-Ausbootung

Der FC Bayern München trifft am Samstagnachmittag auf den SV Darmstadt 98 (JETZT im SPORT1 -LIVETICKER) , danach geht es in die Länderspielpause. Dabei wurden einige Bayern-Stars von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht berücksichtigt - im Fokus steht Leon Goretzka .

Wird Goretzka von Nagelsmann für die EM berücksichtigt?

Was die Nicht-Nominierung von Goretzka anging, erwähnte Tuchel: „Es ist sehr bitter für Leon im Moment, vor allem, weil er sehr stark war - besonders in der kurzfristigen Betrachtung jetzt. Ich hoffe, dass er das so beibehalten kann.“ Goretzka sei am Anfang „sauer und enttäuscht“ gewesen.