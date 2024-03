BVB-Stars rasiert - Pavlović dabei! Nagelsmann verkündet DFB-Kader

Nun hat Bundestrainer Julian Nagelsmann offiziell seinen Kader für die anstehenden Partien verkündet. Bereits im Vorfeld durchgesickerte Informationen haben sich dabei bestätigt: So findet sich mit Ausnahme von Niclas Füllkrug kein einziger Spieler von Borussia Dortmund im Kader wieder.

„Ich sehe die vorne, die dabei sind. Deshalb sind sie dabei. Es geht nicht immer um Möglichkeiten und Talent, sondern auch um eine gewisse Rolle“, erklärte Nagelsmann seine Entscheidung. Er habe mit BVB-Trainer Edin Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl telefoniert. „Es hat mir keiner gesagt, dass es katastrophal ist, was ich mache.“

Viele BVB-Stars fehlen - „Härtefall“ Brandt

Sicher seien beide aber nicht „super happy, auch weil die Spieler im Klub aufgefangen werden müssen“. Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Julian Brandt, Niklas Süle oder auch Karim Adeyemi müssen also zuhause bleiben. „Es ist keine Entscheidung gegen den BVB, es geht um einzelne Spieler und nicht um Klubzugehörigkeit.“

Zu Hummels stellte Nagelsmann klar: „Mats hat zuletzt nicht mehr so viel gespielt wie zuvor. Wir haben jetzt auch wieder eine andere Ordnung. Wir haben im Aufbau einen zentralen Innenverteidiger weniger.“ Andere Spielen seien derzeit gesetzt. „Dann gilt es, die richtigen Backups zu finden. Da sehe ich Mats nicht als optimale Besetzung.“

Einen „Härtefall“ gebe es insbesondere bei Julian Brandt, der eine „ordentliche Saison“ spiele. Spieler wie die nominierten Chris Führich, Deniz Undav oder auch Maximilian Beier seien „vielleicht ein bisschen besser im Flow“. Nagelsmann stellt klar: „Alle wissen, was es bedarf, dass sie vielleicht wieder reinkommen. Was ich verlange und was ihnen fehlt.“