Überraschung bei Watzke-Nachfolge? Ein Weltmeister ist beim BVB im Gespräch

Die Zeit drängt! Denn auch wenn BVB-Boss Hans-Joachim Watzke nach 20 Jahren erst 2025 den Verein verlassen wird , gibt der 64-Jährige schon in weniger als drei Monaten die sportliche Gesamtverantwortung ab. Watzke will die Zeit nutzen, um bis zu seinem Abschied eine reibungslose Übergabe zu ermöglichen.

So oder so: In der BVB-Führungsebene wird es definitiv einen Umbruch geben. Und dabei könnte nach Sky-Berichten auch Sami Khedira eine Rolle spielen.