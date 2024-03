VfB Stuttgart: Wegen Bayern? Hoeneß verrät Vertrags-Detail

Ausstiegsklausel für Bayern? Hoeneß wird deutlich

Hoeneß ist also aus dem Rennen! Vielmehr will der 41-Jährige mit seinem Team noch viele Fortschritte machen. „Es ist natürlich ein längerer Prozess, der dann am Ende relativ schnell ging. Ich habe einfach das Gefühl, dass wir hier was entwickeln können. Das habe ich in den letzten Wochen und Monaten gefühlt und jetzt in den Gesprächen auch gefühlt. Dass wir auf einem guten Weg sind – das sieht man. Aber natürlich geht es auch um die Perspektive und die sehe ich positiv.“