Werder: Dieser vermeintliche Coup war ein Missverständnis mit Ansage

Zu eben diesem scheint sich der Mittelfeldakteur mittlerweile entwickelt zu haben. Denn es liegt nun schon mehr als fünf Monate zurück, dass Keita bislang zuletzt für Werder zum Einsatz kam. Am 7. Oktober durfte er gegen die TSG Hoffenheim für die letzte halbe Stunde ran. Nie stand der 29-Jährige über die vollen 90 Minuten auf dem Feld.

Beim Spiel gegen Borussia Dortmund (2:1) gehörte Keita zwar zum Kader des SVW, allerdings musste er auch am 25. Spieltag 90 Minuten lang von der Bank zusehen.

Werner wird bei Keita deutlich

„Wir haben aufgrund der Trainingseindrücke und der Leistungen andere vor ihm gesehen. Naby hat am Anfang der Woche auch einen Tag im Training verpasst. Deswegen waren heute andere vor ihm dran“, erklärte der Werder-Trainer auf der anschließenden Pressekonferenz und führte aus: „Er hat nur individuell trainieren können, weil er Probleme hatte.“

Ein Bild, das sich bereits in den vergangenen Jahren durch die Karriere des 54-maligen Nationalspielers zieht und in Bremen eigentlich schon bei dessen Verpflichtung bekannt gewesen sein sollte.

Vom Star-Spieler zum Langzeitverletzten

2013 fand Keita den Weg aus seinem Heimatland Guinea nach Europa und wechselte nach einem Jahr beim FC Istres in Frankreich zu RB Salzburg, ehe er für eine Ablöse in Höhe von rund 30 Millionen Euro weiter zu RB Leipzig zog.

Doch schon bei den Reds häuften sich die Einträge in die Verletzungsakte des Naby Keita, der in fünf Spielzeiten beim LFC nur 129-mal zum Einsatz kam und stattdessen an einer Verletzung nach der nächsten laborierte.