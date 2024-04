15 Tore in der Nachspielzeit: Bayer schlägt wieder spät zu

Der Last-Minute-Wahnsinn geht weiter: Bayer Leverkusen schlägt auch gegen den VfB Stuttgart spät zurück und ist seit nun 46 Pflichtspielen in Folge ohne Niederlage. Der deutsche Meister bewies am Samstagabend einmal mehr seine Qualität in der Nachspielzeit, Robert Andrichs Treffer war das bereits 15. Leverkusen-Tor in der Nachspielzeit.