400 Mal Müller! Besondere Bayern-Gala - er schließt eine historische Lücke

In der Champions League gegen Arsenal noch 90 Minuten auf der Bank geschmort - aber in der Bundesliga feiert Thomas Müller mit seinem FC Bayern eine ganz besondere Gala.

Trainer Thomas Tuchel beorderte den 34-Jährigen im Auswärtsspiel bei Union Berlin wieder in die Startelf und sorgte damit für den 400. Einsatz des Routiniers in der Bundesliga von Beginn an. Müller beschenkte sich zum Jubiläum mit gleich zwei Toren beim 5:1 (2:0) in der Hauptstadt.