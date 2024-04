Dieses Tuchel-Foto sagt mehr als tausend Worte

So hat man Thomas Tuchel lange nicht mehr gesehen! Nach dem Einzug ins Halbfinale der Champions League kannte der Jubel beim Bayern-Trainer und seinem Team keine Grenzen mehr.

Der Rekordmeister hatte den FC Arsenal im Rückspiel durch ein Tor von Joshua Kimmich mit 1:0 niedergerungen und ließ es wenig später in der Kabine richtig krachen. Die Bayern posteten auf X ein Jubel-Foto des gesamten Teams - ganz vorne ein strahlender Tuchel mit ausgestreckten Armen. Der Coach scheint den ganzen Frust der letzten Wochen herausbrüllen zu wollen.

„Zwischen dem Team und Tuchel stimmt die Chemie nicht, wurde gesagt. Manchmal sagen Bilder mehr als tausend Worte“ oder „Der Trainer und die verlorene Kabine“, wurde das Foto süffisant kommentiert. Ein Bayern-Anhänger schrieb davon, er habe Tuchel „noch nie so glücklich bei uns gesehen“.

Bayern-Torjäger Kane: Stehen hinter dem Trainer

Tuchel selbst wollte einer gewissen Genugtuung nach der Partie allerdings nicht wissen. „Dass jetzt auf der Pressekonferenz danach gefragt wird, ob ich Genugtuung empfinde, kann ich so nicht bestätigen. Also natürlich, aber nicht deswegen, weil sonst würde ich dem, was auf mich einprasselt, zu viel Wertigkeit geben. Sie müssen entscheiden, wie Sie damit leben können - nicht ich“, kritisierte der Coach die Medien.