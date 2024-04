Absurde Elfmeter-Szene beim BVB! Sabitzer trifft - dann wird es kurios

Absurde Elfer-Szene beim BVB

Marcel Sabitzer schießt einen Strafstoß ins Tor - und plötzlich bricht die große Verwirrung aus. Denn was im Gladbacher Borussia-Park folgt, hat es so in VAR-Zeiten wohl auch noch nicht gegeben. Am Sieg des BVB ändert das aber nichts.