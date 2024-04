Drama um BVB-Stürmer Haller bei Startelf-Comeback

Ist das bitter! Beim Dortmunder Gastspiel in Mönchengladbach (JETZT im LIVETICKER) feiert Sébastien Haller sein langersehntes Startelf-Comeback. Der Ivorer durfte in der Bundesliga erstmals seit Mitte September wieder von Beginn an ran. Doch nach nicht einmal zehn Minuten war sein Arbeitstag schon wieder vorbei.