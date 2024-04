Bekannter lässt aufhorchen! Rangnick doch offen für Tuchel-Nachfolge beim FC Bayern?

Im STAHLWERK Doppelpass sagte Ex-Nationalspieler Steffen Freund: „Rangnick habe ich gerade erst getroffen, der kommt auf alle Fälle grundsätzlich infrage, weil er dafür auf jeden Fall offen ist, das kann er sich nach der EM vorstellen. Aber ist er der Typ Trainer, der passt? Ralf hat ja eher diesen theoretischen Ansatz, hat selber nicht sehr hoch gespielt. Da ist die Frage: ‘Wie wird das dann bei Spielern wie Thomas Müller?‘ Das musst du also in der Tiefe zu Ende denken.“

SPORT1 -Experte Stefan Effenberg ist jedoch einer anderen Meinung: „Ralf Rangnick braucht das absolute Sagen, er will allein entscheiden. Allein das wird schon mal nicht einfach bei Bayern. Auch Leute wie etwa Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, die weiterhin großem Einfluss haben, sind nicht so überzeugt von der Personalie Ralf Rangnick.“

Nagelsmann-Aus bei Bayern „unnötige Kurzschlussreaktion“

Grundsätzlich sehe es der 54-Jährige kritisch, dass der Rekordmeister seit dem Aus von Pep Guardiola im Sommer 2016 keinem Trainer länger als rund eineinhalb Jahre Zeit gegeben hat, sich im Verein einzufinden: „Es ist wichtig, dass Max Eberl in leitender Funktion sagt: ‚Wir holen nun einen Trainer, den wir auch mal stärken und schützen müssen.‘“

Freund kann vor allem das Nagelsmann-Aus bei Bayern nicht nachvollziehen: „Es war doch möglich, mit Nagelsmann mal durch diese Phase zu gehen. Du standest damals noch in allen drei Wettbewerben und hast dann gegen Leverkusen mit 1:2 verloren - heute wissen wir, dass das die beste Mannschaft in Deutschland ist. Es war mit Nagelsmann also eine völlig unnötige Kurzschlussreaktion.“