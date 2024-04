Attacken auf Leipzig: Peinlich und daneben! Kolumne von Tobias Holtkamp

Langsam hat‘s wohl jeder mitbekommen: Das Fußball-Unternehmen RB Leipzig ist, auch im achten Jahr Bundesliga-Zugehörigkeit, in der höchsten deutschen Spielklasse nicht willkommen. Also zumindest, wenn es nach den hartgesottenen Anhängern der Konkurrenz geht. Die lassen sich für ihre Proteste immer wieder etwas Neues einfallen, meistens sind es Gesänge („Alle Bullen sind Schweine“), oft sind es Banner („Fuck RB“), immer mal aber auch mehr oder weniger „kreative“ Aktionen.

Die Nummer in Heidenheim, wo sich Fans organisierten und im Gästeblock stinkende Buttersäure verteilten, war jetzt einer der absoluten Tiefpunkte. Auch wenn die FCH-Anhänger in verschiedenen Netzwerken und Ultras-Foren Zuspruch und sogar billigen Applaus für ihre Säure-Attacke auf die Leipzig-Fans bekamen, war diese Aktion einfach nur peinlich und daneben!

Negative Schlagzeilen für Heidenheim

Geschadet haben die Heidenheimer damit nicht RB Leipzig, die die Situation in ihren offiziellen Kanälen bemerkenswert cool kommentierten („Der herrliche Duft eines Auswärtssieges“), sondern ausschließlich ihrem eigenen Verein!

„Da fehlt es manchen an Intelligenz“, sprach Schmidt aus, was viele in der Bundesliga dachten, auch bei anderen Klubs. Schmidt mahnte kopfschüttelnd: „Einen Protest kann man auch auf andere Art und Weise herüberbringen.“