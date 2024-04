Bayer: Keine Glückwünsche von "Vizekusen-Vertreter" Calmund

Ex-Manager Reiner Calmund will seinem früheren Klub Bayer Leverkusen aufgrund eigener bitterer Erfahrung nicht vorzeitig zum Titel gratulieren.

Er habe Verständnis für die Euphorie der Fans, „aber bei mir als Vizekusen-Vertreter gilt: Ich spreche erst von der Meisterschaft, wenn es rechnerisch perfekt ist. Vorher nicht“, sagte Calmund: „Das hat natürlich auch mit meiner Vergangenheit zu tun. Das spielt sich automatisch ab, da habe ich Respekt. Ich habe so viele Vize-Meisterschaften erlebt, das geht nicht aus dem Kopf.“

Mit Calmund als Manager wurde Leverkusen unter anderem in der Spielzeit 2001/02 dreimal Zweiter. Sollte sich die Werkself, die mit 16 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze steht, mit einem Sieg gegen Werder Bremen am Sonntag (17.30 Uhr im LIVETICKER) vorzeitig die lang ersehnte erste Meisterschaft der Klubgeschichte sichern, würde er sich „freuen wie Bolle“, sagte der 75-Jährige, der die Partie gegen Werder im Stadion verfolgen wird.